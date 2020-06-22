Продажи смартфонов в начале июня с открытием офлайн-магазинов выросли на 33%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Продажи смартфонов в России в начале июня на фоне открытия непродовольственных магазинов в ряде регионов выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщила руководитель телеком-сектора отдела исследований промышленных товаров GfK Rus Анна Шебек.

"Рост продаж смартфонов в штуках на первой неделе июня составил рекордные плюс 31% и плюс 33% в денежном обороте к аналогичной неделе прошлого года. Этому способствовало открытие магазинов, мы наблюдали прирост продаж в офлайне на 44% в штуках на первой неделе июня по сравнению с последней неделей мая", - сообщила она.

В период режима самоизоляции продажи смартфонов снижались в апреле на 24%, в мае - на 4% в штуках по сравнению с сопоставимыми месяцами 2019 года, напомнила эксперт. Продажи смартфонов в низком ценовом сегменте (до 10 тыс. рублей) выросли на 48% в штуках по сравнению с предыдущей неделей. "Как только покупатели адаптировались к новым реалиям, спрос на средний и флагманский сегменты смартфонов продолжил расти. По сравнению с апрельскими продажами, в мае и на первой неделе июня растут продажи в среднем сегменте от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, и высоком ценовом сегменте с ценой выше 50 тыс. рублей. Так, на первой неделе июня продажи в двух обозначенных сегментах выросли на 61% в штуках к такой же неделе прошлого года", - сообщила Шебек.

Динамика продаж в крупных сетях

Как сообщили ТАСС в "Билайне", после прохождения пика пандемии рынок смартфонов начал возвращаться к обычным объемам продаж. В первые две недели июня количество проданных смартфонов на 11% превысило продажи первых двух недель февраля. "На увеличение продаж повлияла традиционная сезонность спроса. Кроме того, клиенты все чаще стали покупать смартфоны в онлайн-магазине "Билайн" - количество устройств, купленных в интернете, выросло на 46%", - отметили в компании.

Самой большой популярностью в салонах "Билайн" пользовались бюджетные смартфоны. На 74% выросли продажи устройств стоимостью до 5 тыс. рублей, а основную часть в продажах с долей 38% заняли смартфоны стоимостью от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Как сообщили газете "Коммерсантъ" другие игроки рынка, рост продаж смартфонов после смягчения мер в отношении офлайн-магазинов в начале июня в России объясняется эффектом отложенного спроса, а популярность недорогих моделей участники рынка связывают со снижением покупательной способности граждан. Как сообщили изданию в "Связном", по итогам первых двух недель июня рост рынка составил 15% в штуках и 19% в денежном выражении. По данным "М.Видео-Эльдорадо", в штуках продажи смартфонов в России уже в мае приблизились к уровню прошлого года, а в денежном выражении прибавили около 3%. Продажи смартфонов в магазинах сети в мае выросли на 19% в штуках и на 10% в деньгах и продолжают расти в июне, "сохраняя двузначную динамику". В "Ситилинке" изданию сообщили, что в июне рост продаж составил 130% в денежном выражении.