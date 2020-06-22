Мишустин призвал как можно скорее провести цифровую трансформацию работы госорганов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Цифровой трансформации работы государственных органов нужно уделить самое пристальное внимание, чтобы неэффективная обработка информации и долгие переписки между ведомствами ушли в прошлое. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, поэтапная цифровая трансформация федеральных органов власти и курируемых ими отраслей призвана облегчить взаимодействие гражданина и государства, а также сделать работу самих ведомств более оперативной и четкой. "По сути [мы] модернизируем всю систему государственного управления на основе цифры", - подчеркнул премьер.

"Прошу уделить этой работе самое пристальное внимание. Чем скорее мы проведем цифровую трансформацию, тем скорее люди увидят положительный эффект при взаимодействии с государственными органами", - сказал глава кабмина. По его словам, внедрение информационных технологий во все аспекты деятельности ведомств позволит им более продуктивно работать с данными, упростит и существенно ускорит взаимодействие между ними. "Долгие переписки, неэффективная обработка информации должны уйти в прошлое, это необходимые требования сегодняшнего дня", - подчеркнул Мишустин.

В результате цифровой трансформации, отметил премьер, будут улучшены не только внутренние процессы в самих ведомствах, но и развитие отраслей в целом.

"Главное - благодаря таким действиям граждане и бизнес могут максимально просто и быстро общаться с государственными структурами, получать необходимые услуги в электронном виде", - заключил глава правительства. Он напомнил, что уже были определены кураторы IT-направлений в большинстве министерств и ведомств, а также утверждено положение об управлении проектами в этой сфере, чтобы "процесс перехода на цифру шел без сбоев".