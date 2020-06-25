Можно ли приобрести машину так же легко, как и смартфон? Отрывок из книги, говорящей — да

Больше 20 лет назад, в 1997 году, знаменитый сейчас Netflix начинал с того, что рассылал DVD-диски в прокат по почте. Сначала они предлагали стандартный сервис, но уже два года спустя представили знакомую многим концепцию ежемесячной подписки, а полностью от разового проката компания отказалась в 2000 году. Тогда у нее было всего 300 тыс. подписчиков, зато сейчас их больше 180 млн, что делает Netflix, по разным оценкам, одним из крупнейших в мире развлекательных сервисов. Но фильмы и сериалы давно не единственное, доступ к чему можно получить по подписке. Так, Microsoft предлагает по подписке Office, Adobe — Photoshop и другие свои популярные программы, "Яндекс.Музыка" или Google Play избавили от необходимости искать новый альбом любимого исполнителя на носителях. При этом это не только обегчает пользователю доступ к продукту, но и привязывает его к бренду. Авторы книги "Бизнес на подписке. Почему будущее за подписной моделью и как вам ее внедрить" уверены, по этой схеме можно стать обладателем и менее очевидных вещей, например автомобиля. Публикуем фрагмент, в котором рассказывается, как именно.

Описание Обложка книги "Бизнес на подписке. Почему будущее за подписной моделью и как вам ее внедрить" © Издательство "Бомбора"

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Вы можете купить новый гибридный автомобиль Hyundai Ioniq. Но сможете и оформить на него подписку за $275 в месяц. Вся процедура похожа на выбор мобильного телефона в салоне: заходите на сайт, выбираете срок подписки (доступны программы на 24 и 36 месяцев), дополнительные опции, а потом идете в салон и забираете свой автомобиль. Без торга, без кредитов, без общения с бэк-офисом. "Мы хотим, чтобы процесс приобретения нового автомобиля стал таким же простым и легким, как покупка нового телефона, — объясняет вице-президент Hyundai по планированию производства Майк О’Брайен. — Хотим избавить покупателя от всего, что обычно сопровождает покупку автомобиля: найти деньги, отыскать дилера, продать или сдать в счет оплаты покупки прежнюю машину — всего того, что считается слишком сложным, особенно с точки зрения миллениалов". Впрочем, лично я бы использовал вместо выражения "слишком сложно" более экспрессивное — "аморально сложно". Автомобиль по подписке сегодня можно получить не только в Hyundai. Например, программа Porsche’s Passport предусматривает возможность получать в пользование любую из полдесятка моделей марки, а также покрывает расходы на регистрацию, обслуживание, страхование и даже транспортный налог. Цена пакета стартует с $2000 в месяц. Cadillac предлагает любой автомобиль из действующего модельного ряда за $1800 в месяц (компания планирует возобновить программу в 2020 году — прим. ТАСС) , при этом вы можете менять машину как перчатки — до 18 раз в год. Подписчики программы Ford’s Canvas покупают пакет миль, а неиспользованные мили можно использовать в следующем месяце: больше похоже на мобильный тарифный план. Подписчики Volvo XC40 (компактный внедорожник) за $600 в месяц получают еще и услугу консьерж-сервиса — ваш багаж будут выносить непосредственно к машине. Цена подписки покрывает расходы на страхование, техосмотр, техобслуживание и техподдержку 24/7. Топливо не включено. Руководство компании Volvo рассчитывает, что к 2023 году каждый пятый автомобиль шведской марки будет предоставляться автолюбителям по подписке — для этого компания активно расширяет географию сервиса, который позволит приобретать автомобиль в рассрочку или по подписке. Как заявил в интервью журналу Consumer Reports Джим Николс, менеджер по производству и техническому сотрудничеству американского подразделения автоконцерна Volvo, "результаты опросов показывают, что клиенты заинтересованы в понятной и простой программе пользования автомобилем с фиксированной ежемесячной оплатой, похожей на программу обновления iPhone или на подписку на Netflix".

Но подождите, скажете вы, а разве "подписка на автомобиль" — не та же "аренда", только в профиль? Вообще-то, нет. Аренда автомобиля по-прежнему предполагает, что вы "привязаны" к одной единственной машине на весь срок договора. Программа подписки предусматривает, что вы всегда можете поменять автомобиль. "Просто выберите в приложении другой автомобиль, если ваши желания или планы изменились", — сообщает Porsche на своем веб-сайте. Подписка означает, что вы "привязаны" к марке, а не к модели. Еще одна разница в том, что головную боль, связанную с эксплуатацией автомобиля (регистрация в полиции, автостраховка, техобслуживание), компания принимает на себя. А когда берете автомобиль в аренду, страховку оформляете вы. Плюс к тому многие программы подписки предполагают, что вы можете вносить оплату помесячно. Как объясняет Кристина Боннингтон из Slate, "теоретически может так случиться, что десять месяцев в году вам вообще не нужен личный автомобиль: вы целыми днями на работе и вам достаточно общественного транспорта дважды в день. А потом приходите в автосалон и оформляете подписку на два месяца, когда автомобиль будет нужен едва ли не каждый день". Наконец, условия подписки не предполагают, что вы выкупите автомобиль в собственность по окончании срока действия договора, и в этом я вижу наибольшее преимущество, потому что автопроизводители оказываются прямо заинтересованы в постоянном поддержании вашего автомобиля в отличном состоянии. Дорогостоящим и хлопотным делом владение автомобилем считают не только миллениалы. Когда я только-только закончил колледж, то ездил на подержанном авто, которое было бомбой замедленного действия для моего банковского счета: любая поломка могла его попросту уничтожить. Американский рынок автокредитования и по сей день представляет собой гигантского монстра стоимостью в триллион долларов. И мой прогноз заключается в следующем: в ближайшие десять лет львиная доля всех этих денег перетечет на рынок каршеринга и приобретения автомобилей по подписке. Автопроизводители всегда очень чутко отзывались на кардинальные изменения в настроениях и предпочтениях покупателей, но в последнее время вынуждены реагировать и на еще одно массовое и революционное явление. Имя ему — Uber. Рождение каршеринга и смерть общественного транспорта, каким мы его знали

Позвольте мне вернуться в повествовании немного назад. В первые пару лет работы Zuora, когда пытались убедить людей в том, что по подписке можно распространять не только программное обеспечение, мы были совершенно очарованы компанией под названием Zipcar. Основанная в 2000 году, Zipcar позволяла автолюбителям арендовать автомобили на срок от одной минуты до одного дня и позиционировала себя как альтернативу классическим пунктам проката и сервису U-Haul. Сервис Zipcar выглядел новым, простым и интуитивно понятным. В его распоряжении было несколько тысяч автомобилей в 25 крупных городах США. Пользователи заходили на сайт Zipcar, выбирали ближайшую стоянку, резервировали автомобиль, садились в машину, регистрировались с помощью членской карты в регистраторе, установленном в автомобиле, и уезжали по своим делам. Сервис был довольно популярным: так, в 2012 году им регулярно пользовались более 750 тысяч водителей, которые постоянно брали автомобили в почасовую аренду. Во время одного из наших первых мероприятий в Нью-Йорке мы с удивлением узнали, что ни один из гостей не приехал на собственном автомобиле — на самом деле, совершенно не удивительный факт для тех, кто живет в Нью-Йорке. Но что было еще удивительнее — у 80 % опрошенных гостей были членские карточки Zipcar. Да, у сервиса оставалась масса ограничений: например, пользователь должен был жить в пределах города. Но уже тогда нам стало понятно дальнейшее развитие концепции ("дайте мне поездку, а не автомобиль"), как и то, что в будущем владение автомобилем не будет считаться необходимостью. Сегодня сервисами Uber и Lyft пользуются более 60 миллионов водителей. Каршеринговые сервисы в корне изменили приоритеты потребителей: вам больше не нужно покупать автомобиль, чтобы доехать из точки А в точку Б, — для этого достаточно достать из кармана телефон. Автомобиль можно использовать и оплачивать так же, как электричество или интернет. Стоп, скажете вы, Uber же не сервис по подписке — у них нет ежемесячного тарифного плана. Не соглашусь. С моей точки зрения, они действуют как полноценный цифровой сервис: в их системе вам присвоен ID, у них есть ваши платежные реквизиты, а их тарифная политика опирается на оплату за использованные ресурсы — то есть вы платите только за то, чем пользуетесь. В системе сохраняется ваша клиентская история: домашний адрес, рабочий адрес, наиболее часто используемые вами направления поездок — сервис использует эти данные в целях улучшения качества обслуживания. В Uber даже знают (спасибо им за сотрудничество со Spotify), какую музыку вы предпочитаете.

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