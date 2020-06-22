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Россельхознадзор с помощью системы ветсертификации в мае нашел 311 фантомных предприятий

С начала года ведомство выявило 1 247 предприятий-фантомов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с помощью электронной системы ветеринарной сертификации "Меркурий" обнаружил в мае 2020 года 311 несуществующих предприятий, что на 20% больше показателя за апрель. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В мае в России выявлено 311 несуществующих предприятий - на 20 % больше, чем в апреле (259 фирм-фантомов)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, на таких площадках по документам осуществляется производство или хранение подконтрольной продукции. С начала 2020 года Россельхознадзор выявил 1 247 предприятий-фантомов. Больше всего несуществующих площадок обнаружило Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям - 151. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям зафиксировало 131 предприятие-фантом, Южное межрегиональное управление Россельхознадзора - 59, Управление Россельхознадзора по Курганской области - 52, Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю - 45. С начала июня ведомство обнаружило 164 фантомные площадки.

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