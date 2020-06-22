FT: Лондон ужесточает правила приобретения британских компаний зарубежными

ТАСС, 22 июня. Британское правительство подготовило поправки к законодательству, которые ужесточают правила приобретения британских компаний, играющих ключевую роль в борьбе с коронавирусом, зарубежными. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на главу Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алока Шарму.

Ожидается, что это ведомство расширит свои полномочия и сможет вмешиваться в процесс поглощения иностранным капиталом тех компаний Соединенного Королевства, которые производят, в частности, защитную экипировку и продукты питания, и оказались под угрозой поглощения зарубежными предпринимателями в связи с финансовыми трудностями.

Речь идет о пресечении попыток приобретения компаний, имеющих решающее значение для стратегических интересов Великобритании, со стороны предпринимателей из стран, которые "считаются недружественными для национальных интересов", отмечает издание.

Особую обеспокоенность парламентарии от правящей Консервативной партии выражают в отношении "роли Китая, который настойчиво добивается [приобретения] предприятий, деятельность которых рассматривается как жизненно важная для стратегических интересов" страны, указывает газета.

Поправки к Закону о предпринимательстве от 2002 года, как пояснил Шарма, "установят баланс" между защитой национальной безопасности и сохранением Великобританией "привлекательности для инвесторов". Новые законодательные меры нельзя, по его словам, назвать "антиинвестиционными, в данном случае это скорее разумный и соразмерный ответ на повышенные риски, связанные с пандемией".

По последней сводке Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 304 тыс., а число летальных исходов приближается к 43 тыс.

По данным Всемирной организации здравоохранения на утро 21 июня, в мире выявлено 8 708 008 случаев заражения, умерли 461 715 больных. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 208 829 человек. Далее следуют Бразилия (1 032 913), Россия (584 680), Индия (410 461), Великобритания (303 114), Перу (247 925), Испания (245 938), Италия (238 275), Чили (236 748) и Иран (202 584).