Россияне в ходе недельной распродажи на AliExpress потратили 7,3 млрд рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россияне потратили 7,3 млрд рублей в ходе ежегодной распродажи "618" на AliExpress, которая проходила с 15 по 21 июня, - это в 1,6 раз больше, чем годом ранее, говорится в сообщении "AliExpress Россия".

Всего на "AliExpress Россия" покупки совершили 3 млн человек. Локальные продажи (товаров из России) выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот российских продавцов на "AliExpress Россия" превысил показатели всех прошлых распродаж - уже в первый день акции он составил треть продаж всей площадки.

Средний чек покупки вырос на 15%.

"Мы видим рост потребительского спроса после пика самоизоляции: заказы в июне значительно опережают прошлые месяцы. С момента начала эпидемии коронавируса в Китае и до конца апреля мы наблюдали некоторое снижение спроса в трансграничном сегменте, однако с мая в этом сегменте потребительский спрос на нашей площадке показал значительный рост и продолжает демонстрировать уверенную динамику", - отметил генеральный директор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев.

"При этом российские продавцы вызывают интерес покупателей увеличивающимся ассортиментом и быстрой доставкой. Весной темпы выхода российских продавцов на маркетплейсе опережали все предыдущие периоды. Например, ассортимент товаров категории fashion от российских продавцов увеличился за это время в 1,5 раза", - добавил Сергеев.

"618" - крупнейшая летняя распродажа, которую традиционно в России устраивает AliExpress. Она известна как главный летний фестиваль шопинга в Китае, крупнейшая распродажа в году после "11.11". Ежегодно фестиваль начинается в даты, близкие к 18 июня. В этом году в летнюю распродажу оборот всех платформ Alibaba в Китае составил $98,52 млрд.