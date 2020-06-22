Правительство продлило срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса до 1 июля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство России продлило до 1 июля срок подачи заявлений для представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей на получение безвозмездных субсидий. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства.

"Срок подачи заявлений на финансовую помощь за апрель 2020 года отдельным постановлением правительства продлен до 1 июля. Таким образом, поддержка со стороны государства будет доступна тем компаниям, которые получили на нее право уже после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей", - уточнили в пресс-службе.

Безвозмездную финансовую помощь смогут получить предприниматели, которые сохранили не менее 90% сотрудников. Размер выплаты рассчитывается исходя из числа занятых в компании: на каждого работника полагается 12 130 рублей.

Ранее на такие субсидии уже было направлено более 81 млрд рублей. Однако в понедельник председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении на выплаты бизнесу еще 23,2 млрд рублей.

В настоящий момент в утвержденный правительством список входят 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Им в первую очередь оказывается адресная поддержка.