Радиозавод на Ставрополье начал внедрение бережливых технологий по нацпроекту

СТАВРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Радиозавод "Сигнал" (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех") на Ставрополье начал работу по повышению производительности труда по национальному проекту. Это должно позволить предприятию оптимизировать процессы при увеличении объемов производства, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"В 2020 году объемы производства по сравнению с 2019 выросли более чем на 60%. Основная нагрузка ложится на механический цех номер 5. Имеются два пути повышения производительности. <…> Мы вступаем в проект бережливого производства с целью увеличить производительность труда, не понижая качество", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по производству Виталия Монина.

На первом этапе помощь во внедрении бережливых технологий на заводе будут оказывать эксперты регионального и федерального центров компетенций. В течение полугода они помогут определить наиболее слабые точки и пути решения проблем.

Предприятия Ставрополья начали включаться в работы по повышению производительности труда с весны 2019 года. В настоящий момент проект реализуется в 24 организациях. "Как показывает практика, участники проекта уже в первый год показывают свои результаты, как минимум на 15% повышается производительность", - приводятся в сообщении слова заместителя министра Анны Щепихиной.

Ставропольский радиозавод "Сигнал" основан в 1971 году. Завод производит технику специального назначения, комплектующие для использования в нефтяной промышленности, средства учета и распределения воды, электроэнергии и тепла. В 2020 году завод начал выпуск комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.