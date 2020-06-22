Правительство Ленобласти отозвало согласование проекта нового логистического комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области отказалось от ранее выданного согласования проекта по строительству производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная Ломоносовского района, указав на необходимость проведения независимой экологической экспертизы с привлечением Минприроды РФ. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Правительство Ленинградской области отзывает свое согласование о размещении зернового терминала в бухте Батарейная Ломоносовского района. Необходимо проведение независимой экологической экспертизы с привлечением Минприроды РФ", - отмечается в сообщении со ссылкой на содержание письма губернатора области Александра Дрозденко, адресованного руководителю проекта.

По его мнению, необходимость строительства нового терминала вызывает сомнения на фоне построенных и проектируемых портовых комплексов на Балтике. "Также губернатор согласен с определенными доводами об отсутствии необходимости размещения терминала в этом месте, которые приводят общественные организации", - подчеркнули в пресс-службе.

В июне на сайте Change.org была опубликована петиция с призывом остановить реализацию проекта по строительству производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная. Авторы обращения указывают на риск нанесения вреда заказнику "Лебяжий", с которым граничит бухта. По данным на 22 июня, петиция набрала более 1,5 тыс. голосов.

ООО "Балтийский Зерновой Терминал" (входит в группу компаний "Содружество" - один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в России) планировало построить производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области. Совокупная стоимость инвестиций оценивалась в 35 млрд рублей.

В мае 2020 года правительство РФ признало инвестиционный проект, предусматривающий строительство комплекса, масштабным, следует из опубликованного государственного распоряжения. В соответствии с документом, земельный участок на указанной территории, находящийся в государственной собственности, будет предоставлен ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в аренду на десять лет без проведения торгов. В бухте Батарейная базируется бывшая база заправки подводных лодок. Железнодорожные подъездные пути к комплексу зданий приведены в негодность.