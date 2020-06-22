{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт Сочи принял первый рейс авиакомпании S7 из Иркутска

Регулярные рейсы станут выполняться по вторникам и воскресеньям

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines запустила прямые регулярные рейсы по направлению Сочи - Иркутск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова, распространенном в понедельник.

"С 21 июня 2020 года авиакомпания S7 Airlines приступила к выполнению регулярных рейсов в Международный аэропорт Сочи из Иркутска. Для авиакомпании данное направление является новым", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по вторникам и воскресеньям на самолете Airbus A320 вместимостью до 164 пассажиров. Время в пути составит около 6 часов 30 минут.

Авиакомпания S7 Airlines выполняет рейсы из Сочи в Москву (аэропорт Домодедово) и Новосибирск.

Теги
РоссияИркутская областьКраснодарский край
Голикова: открытие международных полетов будет происходить по принципу симметричности
Решение о полном закрытии международного авиасообщения было принято 27 марта
Читать полностью