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Голикова: расходы на здравоохранение в России в 2020 году составят 3,8% ВВП

Расходы на здравоохранение в России в 2020 году составят 3,8% ВВП - Голикова.

Радиозавод на Ставрополье начал внедрение бережливых технологий по нацпроекту
На первом этапе помощь во внедрении бережливых технологий на заводе будут оказывать эксперты регионального и федерального центров компетенций
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