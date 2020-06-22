Голикова назвала стратегической задачей для России повышение размера МРОТ

"Очень долгое время не менялась стратегия в отношении минимального размера оплаты труда, и... в 2017 году было принято решение (об изменении подхода в этом вопросе - прим. ТАСС), и здесь мы уже пошли более активными шагами по его наращиванию. Да, наверное, он недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению МРОТ", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Голикова считает достижимым снижение уровня бедности в стране в два раза к 2024 году. "Все-таки мы рассчитываем, что снижение [уровня бедности] в два раза достичь можно", - сказала она.

По ее словам, это является основной национальной целью к 2024 году. Решения, принимаемые для ее достижения, направлены в основном на самую уязвленную группу - семьи с детьми, подчеркнула вице-премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей в месяц. До этого МРОТ составлял 11 280 рублей.