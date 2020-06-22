Источник: Росавиация отказала "Победе" в субсидиях из-за потери пассажиропотока

"Победа", которая успела до приостановки (полетов на два месяца - прим. ТАСС) в начале апреля перевезти больше 1 тыс. человек, подавала заявку на господдержку за апрель, но Росавиация отказала в господдержке. На сегодня "Победа" единственная крупная компания, которой отказано в субсидиях", - отметил он.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.

Как сообщил ТАСС источник, заявка авиакомпании не удовлетворили на основании пункта 14 правил предоставления субсидий. Как следует из соответствующего пункта в постановлении правительства, основаниями для отказа является недостоверная информация об авиакомпании, которая была подана в Росавиацию. Кроме того, основанием может быть несоответствие авиакомпании одному из нескольких требований: компания не должна быть иностранным юрлицом, не имеет просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, не находится в процессе реорганизации или ликвидации, а также компания "дает согласие на проведение Росавиацией и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ею порядка, целей и условий предоставления субсидии".

Официальный представитель авиакомпании "Победа" отказался от комментариев. Комментарий Росавиации получить не удалось.

Ранее кабмин выделил Росавиации из резервного фонда правительства 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. Росавиация ранее уже одобрила 21 заявку на общую сумму почти 9,61 млрд руб. Компании получили средства для погашения расходов за перевозки, выполненные за период с февраля по май текущего года.

При этом, как следует из правил предоставления субсидий и как подтверждал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, группа "Аэрофлот" может претендовать на 7,9 млрд рублей. Позже Росавиация уточнила, что группа "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия" и "Аврора", без "Победы") уже получила эти средства.

Также Дитрих отмечал, что все авиакомпании имеют право претендовать на господдержку в рамках общей сумму в 23,4 млрд рублей.