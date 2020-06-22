Кабмин выделил 1,5 млрд рублей в 2020 году на дорогу в обход Боброва в Воронежской области

ТАСС, 22 июня. Правительство России одобрило финансирование в размере 1,5 млрд рублей на 2020 год для ускоренного строительства юго-восточного обхода города Боброва в Воронежской области. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказали в Росавтодоре.

"Переносится 1 204,9 млн рублей на 2020 год для интенсификации проекта "Строительство автомобильной дороги Юго-восточный обход г. Боброва в Бобровском муниципальном районе Воронежской области", - сказали в ведомстве. Ранее на проект в текущем году планировалось выделить 300 млн рублей, а еще 2,6 млрд рублей в 2021 году. Теперь же часть суммы следующего года перенесена на 2020 год. Соответствующее распоряжение правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 13 июня.

Город Бобров расположен в 100 км от Воронежа, входит в список исторических городов России, насчитывает более 20 тыс. жителей. Строительство юго-восточного объезда города реализуется в рамках федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Общая стоимостью работ - более 5 млрд рублей. Вокруг города должна появиться двухполосная дорога длиной около 9,5 км с четырьмя мостами, которая избавит исторический центр Боброва от транспортных пробок и выведет движение большегрузов за окраину.