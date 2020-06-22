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В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

При этом в ведомстве добавили, что никогда не предпринимали попыток блокировать Telegram и не выступали инициатором блокировки
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© New Africa/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.

"Решение было принято не министерством, а Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент, в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", - сказал замминистра в ходе онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог - 2020" клуба "Валдай".

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Волин снова обратил внимание на то, что министерство никогда не предпринимало попыток блокировать Telegram и не выступала инициатором этого.

18 июня по согласованию с Генпрокуратурой Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории РФ, где им пользуются порядка 30 млн человек.

Роскомнадзор начал блокировку мессенджера в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. При этом Telegram все это время был доступен пользователям, но с ограничениями.

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