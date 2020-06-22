В Якутии началась работа над проектом газификации Удачного

ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Началась реализация проекта газификации города Удачный в Мирнинском районе Якутии. Как сообщается в понедельник на сайте компании "Алроса", всего на проект направят около 5,8 млрд рублей.

"В Мирнинском районе началась реализация проекта строительства газопровода-отвода с автоматической газораспределительной станцией в поселке Айхал к городу Удачный. Сегодня ведется работа по разработке проектов на газопровод-отвод и автоматической газораспределительной станции", - говорится в сообщении.

Подвести природный газ планируется к началу отопительного сезона 2023 года. Всего на реализацию проекта будет направлено около 5,8 млрд рублей.

Для того, чтобы газ пришел в Удачный, нужно перевести котельное оборудование города и ряд объектов "Алроса" с электрической энергии на природный газ. Для этого будет построен газопровод-отвод от магистрального газопровода Таас-Юрях - Мирный - Айхал протяженностью почти 60 км.

"Сегодня теплоснабжение и горячее водоснабжение Удачного осуществляются с помощью электрической энергии. При этом существующая электросетевая инфраструктура не обеспечивает надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Газификация Удачного приведет к снижению стоимости тепловой энергии в городе и послужит социально-экономическому развитию территории", - отмечается в сообщении.

Крупнейший подземный рудник "Удачный" компании "Алроса" находится в городе Удачном Мирнинского района Якутии.