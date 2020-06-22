Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

"Это очень сложная тема, потому что от региона к региону уровень средних заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей - средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] - это много? Это мало", - сказала Голикова, курирующая в правительстве социальный блок.

По данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России составила 47 867 рублей по итогам 2019 года. В I квартале 2020 года она выросла до 48 390 рублей.

Голикова отметила, что, по данным ФНС, число россиян, у которых "очень высокие зарплаты", невелико. В Росстате посчитали, что в 2019 году больше 100 тыс. рублей в месяц в России получали 7,1% работающих, в том числе у 6,3% зарплата была менее 250 тыс. рублей.