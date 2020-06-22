Число участников эксперимента по маркировке воды с апреля выросло до 66 компаний

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число участников эксперимента по маркировке воды увеличилось до 66 компаний с апреля текущего года. Об этом в понедельник ТАСС заявил сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

"Мы ведем мониторинг, сегодня 66 компаний дали согласие на участие в эксперименте, каждый день их число увеличивается, буквально неделю назад было 62 компании", - сказал он, подчеркнув, что эксперимент начался недавно.

По его словам, работа в рамках эксперимента ведется активно, среди регионов, в которых компании наиболее активно подключаются к эксперименту, Митин назвал Ленинградскую, Московскую, Новгородскую, Иркутскую области и Ставропольский край. "Весь вопрос о том, чтобы потребитель точно знал, какую воду он покупает. Быть может, эта вода взята из обычного водопровода, а на ней написано "кристально чистая", на самом деле, она неплохая вода по безопасности, но качественные характеристики ее, конечно, отличаются от природной воды. Маркировка средствами идентификации позволит с полной уверенностью определить, откуда эта вода добыта из подземного источника, из ручья или из водопровода", - пояснил он, подчеркнув, что это, в первую очередь, забота о потребителе.

В частности, в Ставропольском крае подчеркнули особую актуальность по маркировке упакованной питьевой воды. "Для Ставропольского края, одного из крупнейших производителей минеральной воды, защита этой продукции от подделок особенно актуальна, работа уже ведется, и до 2024 года будет завершено внедрение маркировки по широкой номенклатуре продукции", - сказал ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

Правительство России 30 марта утвердило проведение в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ). Участие в эксперименте, согласно постановлению, добровольное.