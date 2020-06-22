Дорогу в обход города Дигора в Северной Осетии отремонтируют к сентябрю по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт обхода города Дигора в Северной Осетии длиной около 4,5 км проведут к сентябрю по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Это позволит вывести транзитный транспорт с центральной улицы города, сообщил ТАСС председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

"К концу лета в этом году будет завершен капремонт обхода города Дигора протяженностью около 4,5 км. Это позволит вывести весь транзитный транспорт с центральной улицы города, обеспечит сохранность дорожного полотна, улучшит технико-экономические показатели эксплуатации транспорта и экологическое состояние в городе", - сказал Солиев.

В настоящее время работы на объекте выполнены более чем на 75%. На всей протяженности участка дорожники уже полностью уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. На 3,5-километровом участке уложен и верхний слой асфальта. Там осталось выполнить берегоукрепительные работы у моста через реку Урсдон.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.