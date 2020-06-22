Дорожный фонд Карелии получит дополнительно более 1 млрд рублей из федерального бюджета

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июня. /ТАСС/. Карелия получит дополнительно более 1 млрд рублей из федерального бюджета на завершение дорожных работ. Объем средств дорожного фонда республики, таким образом, впервые достигнет 7,9 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства по дорожному строительству, транспорту и связи региона.

"Более миллиарда рублей выделены из резервного фонда правительства России для дополнительного финансирования дорожной деятельности в Карелии - такое решение принято в Москве. Общий объем республиканского дорожного фонда увеличился до 7,9 млрд рублей, подобный показатель достигнут впервые. Например, в 2017 году объем фонда составлял 3,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Полмиллиарда рублей власти региона направят на продолжение реконструкции дороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта, еще 400 млн рублей пойдут на дальнейшее строительство новой трассы Великая Губа - Оятевщина, ведущей к самой ближней материковой точке к острову Кижи. "Увеличение финансирования позволит ускорить темпы работ на обоих объектах", - отметили в пресс-службе.

Дополнительные средства также позволят в 2020 году начать капитальный ремонт моста через реку Лососинку в Петрозаводске на улице Маршала Мерецкова. В 2017 году путепровод в центре города в числе еще трех петрозаводских мостов был признан аварийным, в связи с чем движение транспорта по нему было ограничено, а количество полос уменьшен с четырех до двух. После этого по мосту на улице Мерецкова не ходят троллейбусы, их маршруты пришлось перестроить до тех пор, пока транспортный объект не приведут в порядок. Еще один мост в Петрозаводске из списка аварийных - мост на улице Кирова - уже начали ремонтировать в июне 2020 года.