Темпы инфляции на Хайнане в мае продолжили понижаться

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Индекс потребительских цен (CPI, инфляция) южнокитайской провинции Хайнань в мае продолжил понижаться, увеличившись в годовом исчислении всего на 2,8%. Как сообщило региональное статистическое управление, рост оказался на 1,8 процентных пункта ниже, чем в апреле.

По сравнению с предыдущим месяцем даже наблюдался дефляционный процесс (-0,8%). В частности, цены на продовольствие в среднем понизились на 2,8%, на прочую продукцию остались почти без изменений.

"Это и стало решающим фактором, повлиявшим на понижение всего индекса CPI. На рынке подешевело мясо (на 4,9%), птица (-4,1%), а также овощи (-5,4%)", - объяснил представитель ведомства.

Как уточнил чиновник, несмотря на это, по сравнению с маем 2019 года цены на Хайнане все же выросли по отдельным пунктам номенклатуры. Например, темпы удорожания культурных и образовательных услуг составили 3,9%, одежды - чуть более 3%, товаров широкого потребления - плюс 0,4%. "Однако в целом уже шестой месяц подряд суммарный индекс в годовом исчислении продолжает постепенно понижаться", - добавил он.

Инфляция на Хайнане из года в год поддерживается на сравнительно невысоком уровне. Согласно статистике, индекс CPI в 2017-2019 годах составил 2,8%, 2,5% и 3,4% соответственно. По словам китайских экономистов, это свидетельствует как о стабильности на рынке, так и о плавном росте, о постепенной активизации деятельности региональных предприятий.