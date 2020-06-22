Компаниям из США представили преимущества свободного торгового порта на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Компании из США приняли участие в организованной Управлением международного экономического развития провинции Хайнань и Американской торговой палатой в Китае видеоконференции, посвященной продвижению преференциальной политики и инвестиционных возможностей проекта создания свободного торгового порта в этой южной китайской провинции. Об этом сообщает местный информационный ресурс " Наньхайван ".

Среди участников были представители более 50 американских компаний, включая 3M Company, Starbucks China, Intel China, Emerson, Warner Bros. и ExxonMobil (China) Investment. Официальные лица, представляющие различные государственные ведомства, городские и уездные администрации, а также индустриальные парки провинции Хайнань, пишет ресурс, провели презентации и ответили на вопросы, касающиеся свободного торгового порта.

Участники видеоконференции обсудили варианты возможных преференций и перспектив для работы американских компаний в свободном торговом порту в целях продвижения инвестиций и бизнеса по таким направлениям, как финансы, туризм, образование, аэрокосмическая отрасль, сельское хозяйство, медицина, фармацевтика и морская промышленность.

"Американская торговая палата в Китае и компании, являющиеся ее членами, уделили особое внимание строительству свободного торгового порта на Хайнане", - приводит ресурс слова председателя палаты Гэ Гожуя, который также заверил в том, что работа по улучшению деловой среды для китайских и американских компаний будет продолжена в сотрудничестве с Управлением международного экономического развития Хайнаня в целях создания платформы для инвестиций со стороны компаний-членов палаты в экономику провинции.

1 июня ЦК КПК и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит руководство страны при развитии региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Власти Китая планируют завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.