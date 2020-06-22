Расходы россиян выросли до рекордного для мая значения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Расходы россиян достигли рекордного значения для мая, увеличившись на 6,4% относительно апреля этого года и на 10,3% относительно мая 2019 года в номинальном выражении. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В мае 2020 года россияне нарастили свои повседневные расходы - рост по сравнению с апрелем составил 6,4% (номинальные расходы). Реальные расходы, то есть расходы очищенные от инфляции, в мае также выросли: рост составил 5,9% как против прошлого месяца, так и против мая 2019 года", - говорится в исследовании.

По сравнению с предыдущим маем номинальные расходы оказались выше на 10,3%. "Расходы в мае являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений", - отмечают аналитики. Очищенные от инфляции расходы также стали самым высоким майским значением.

Рост расходов по сравнению с прошлым годом обусловлен в первую очередь ускорившейся инфляцией, но он затронул разные слои населения по-своему, отмечают аналитики. Интенсивнее всего расходы по сравнению и с прошлым месяцем, и с прошлым годом наращивала среднедоходная группа (плюс 7,2% и плюс 12% соответственно). "Высокодоходники прибавили 8,4% и 5,4% соответственно, а россияне с низким доходом - 6,2% по сравнению с прошлым месяцем и 8,2% по сравнению с маем прошлого года", - отметили аналитики.

Во всех федеральных округах, за исключением Уральского ФО, зафиксирован рост расходов. Наибольшим увеличением расходов отметились жители ЮФО и СКФО (плюс 10,9%) и ЦФО (плюс 7,6%), который вносит наибольший вклад в рост расходов в России в целом. "При этом драйвером является не Москва, а другие города. Против прошлого года наибольший рост зафиксирован в Приволжском ФО (плюс 15,8%), а в УФО снова отмечается отрицательная динамика (минус 3,5%)", - отмечают аналитики.

Жители Москвы в мае увеличили свои расходы по сравнению с апрелем на 4,8% и на 11,2% в сравнении с маем 2019 года. Темпы роста в столице оказались ниже, чем в среднем по федеральному округу. Петербуржцы также увеличили повседневные расходы как по сравнению с прошлым месяцем на 6%, так и по сравнению с маем 2019 года - на 3,9%. В других городах-миллионниках за месяц расходы жителей выросли на 5,4%, а за год - на 11,4%. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек расходы жителей за месяц увеличились на 7,3%, а относительно прошлогоднего мая - на 4,5%. "Месячная динамика стотысячников оказалась схожей: рост составил 7,4%. По сравнению с маем 2019 года повседневные расходы жителей этого типа городов увеличились на 10,1%", - указали эксперты.

Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромир" основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.