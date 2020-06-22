Союз журналистов направил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших господдержку

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) и Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) направили в Минкомсвязь список из 660 СМИ, не получивших господдержку. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.

"Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин предложил собрать список, кто пострадал в результате пандемии и не получил помощь. Мы собрали список из 660 СМИ. Надеемся, что по этим спискам работа будет проведена", - сказал Соловьев.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики. Воспользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень была внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

Соловьев пояснил, что постановлением правительства были указаны коды ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), по которым выделяется помощь, но не все смогли воспользоваться помощью, так как требуется уточнение критериев получателей в категории СМИ.