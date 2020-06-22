"Аэроэкспресс" может пустить автобусы до аэропортов Жуковский и Пулково

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" обсуждает организацию автобусного сообщения с аэропортом Жуковский, в перспективе может выйти с таким предложением и в Санкт-Петербург. Об этом сообщила гендиректор компании Алина Бисембаева в интервью телеканалу "Москва-24".

"Пока мы решили, что операционно должны полностью оттестировать это (автобусное сообщение между Ховрино и Шереметьево), а затем в перспективе мы думаем расширять автобусное сообщение до аэропорта Жуковский, вели такие переговоры в марте месяце. Это будет очень сильно зависеть в том числе и от развития этого аэропорта, безусловно. Но такие планы имели. Кроме того, обсуждали в том числе выход в Санкт-Петербург с таким решением и в ряд других регионов, где есть достаточно крупные аэропорты", - сказала глава "Аэроэкспресса".

Ранее "Аэроэкспресс" восстановил регулярное курсирование поездов на трех своих направлениях - с 8 июня на Домодедовском, с 15 июня на Шереметьевском и Внуковском. Кроме того, что с 15 июня в поездах "Аэроэкспресс" начал действовать новый единый тариф "Стандарт", стоимость проезда составит 300 рублей (ранее - 450 и 500 рублей в зависимости от тарифа). Поездка в вагоне бизнес-класса обойдется в 800 рублей.