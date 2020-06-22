Аналитики прогнозируют, что выручка Google от рекламы в США сократится впервые с 2008 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Аналитики исследовательской компании eMarketer прогнозируют, что впервые за всю историю ее наблюдений, начатых в 2008 году, выручка американской компании Google от рекламы в США снизится по итогам года. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По данным eMarketer, выручка Google от рекламы в США составит в текущем году около $39,58 млрд. По итогам 2019 года этот показатель оценивался примерно в $41,80 млрд.

Аналитики eMarketer подчеркивают, что во все годы с начала наблюдений выручка Google от рекламы в США неизменно увеличивалась минимум на 10%. Исключением стал период финансового кризиса 2008-2009 годов. Тогда рост составил около 8%.

Как полагают в eMarketer, основной причиной сокращения указанного показателя по итогам текущего года является пандемия нового коронавируса. Из-за нее туристические компании значительно уменьшили объемы публикуемой рекламы. Некоторые из этих компаний входят в число крупнейших клиентов Google.

Издание отмечает, что туристическая компания Expedia ранее платила миллиарды долларов за размещение рекламы с помощью сервисов Google. Она существенно сократила расходы в этой сфере из-за пандемии.

Согласно оценкам eMarketer, общая выручка Google в США по итогам года сократится примерно на 5%. Представители Google пока не давали каких-либо комментариев в связи с публикацией этих прогнозов.