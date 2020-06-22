Торговый порт Мурманска начал работу после восстановления железнодорожного сообщения

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт (входит в структуру АО "СУЭК") начал работу в связи с возобновлением железнодорожного сообщения с Мурманском, которое было прервано из-за обрушения моста через реку Кола. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе порта.

"Погрузочно-разгрузочные работы начались, первый поезд пришел в субботу, у нас есть подтверждение, что в порт ежесуточно будет поступать 15 пар поездов", - сказали в пресс-службе.

По словам генерального директора Мурманского морского торгового порта Алексея Рыкованова, чьи слова приводятся на сайте предприятия, возобновление железнодорожного сообщения позволит предприятию реализовать планы второго полугодия по перевалке грузов в полном объеме.

Ранее сообщалось, что после обрушения железнодорожного моста порт прекратил работу, в связи со сбоем в поставке грузов это повлекло простой 80% рабочего персонала, в другие порты перенаправлено более 10 судов, компания прорабатывала альтернативные логистические решения с грузоотправителями железнорудного концентрата, удобрений, угля и других грузов.

АО "Мурманский морской торговый порт" входит в группу компаний "СУЭК" - это одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии. В Мурманском порту работают более 1 300 человек.