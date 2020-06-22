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Пандемия коронавируса нового типа

Московский дата-центр получил лизинговую поддержку по новому продукту Корпорации МСП

Компания приобрела модульный источник бесперебойного питания, на покупку которого корпорация выделила более 2,3 млн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московская компания "Планетахост" приобрела в лизинг оборудование по новому продукту "Устойчивое развитие", который создала Корпорация МСП для поддержки предприятий в условиях ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе корпорации.

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"Дочернее общество Корпорации МСП - региональная лизинговая компания Ярославской области - в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" для преодоления последствий коронавирусной инфекции предоставила компании "Планетахост" поддержку на приобретение в лизинг модульного источника бесперебойного питания мощностью 120 кВт. Сумма финансирования составила более 2,3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В корпорации уточнили, что основным направлением компании "Планетахост" является предоставление телекоммуникационных услуг на базе собственного дата-центра, в том числе услуг хостинга и аренды виртуальных выделенных серверов, размещения и аренды серверного оборудования.

Новый лизинговый продукт корпорации был запущен в апреле. Он предусматривает гибкие условия для субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей: до 500 тыс. рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи, также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.

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