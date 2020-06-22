Долг фабрики "Ивановской бройлер" в 710 млн рублей вернут в бюджет области

ТАСС, 22 июня. Группа "Продо" выкупит задолженность фабрики "Ивановский бройлер" в размере 710 млн рублей, из-за которой возбуждено уголовное дело против экс-губернатора Павла Конькова. Вырученные от продажи средства вернут в бюджет Ивановской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Достигнуто соглашение между Ивановским государственным фондом поддержки малого предпринимательства и группой "Продо" о покупке группой долга предприятия "Ивановский Бройлер". В результате сделки бюджет области пополнится на 710 млн рублей. Полученные денежные средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов региона", - сказали в пресс-службе.

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны в мае 2019 года. По данным следствия, Коньков и Гришин украли вверенные Конькову бюджетные средства, необоснованно перечислив их на счета входящих в группу компаний "Продо" организаций.

Сумма похищенного составила более 700 млн рублей. Следствие полагает, что деньги были присвоены весной 2011 года. Сначала они были перечислены на счет ОАО "Ивановский бройлер". На эти средства предполагалось реконструировать птицефабрику, сделав ее предприятием европейского уровня. Но ОАО, потратив только часть средств по назначению, направило остальные средства предприятиям группы "Продо". В результате в 2015 году "Ивановский бройлер" был признан банкротом, до настоящего времени заем фонду возвращен не был.

Группа "Продо" - один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и молочных продуктов, основана в 2004 году. В состав компании входят пять птицефабрик и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах России. Товары под брендами Группы "Продо" продаются в 65 регионах России.