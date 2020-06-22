ФАС 23 июня продолжит рассмотрение жалоб на закупку "Газпромом" труб на 100 млрд руб.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 23 июня продолжит рассмотрение жалоб на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра на сумму почти 100 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"Рассмотрение жалоб будет продолжено 23 июня", - сообщили в антимонопольной службе.

В начале июня ООО "Газпром инвест" объявило тендер на поставку в 2020-2022 гг. 1,3 млн тонн труб большого диаметра. Предельная цена закупки составляла около 100 млрд руб.

На прошедшей неделе ФАС сообщила, что 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпрома". Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая поступила от физического лица. 19 июня ФАС решило продолжить рассмотрение в понедельник, 22 июня.

"Газпром" отметил, что знаком с сутью жалоб и считает их необоснованными. "Практика подачи жалоб со стороны компаний и тем более физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов", - сказали в компании.