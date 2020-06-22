Аксенов ожидает восстановления экономики Крыма после пандемии к концу 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Бюджет Крыма, по предварительным оценкам, потерял из-за пандемии коронавируса около 12 млрд рублей. Восстановление экономики республики ожидается до конца 2021 года, сообщил в понедельник в эфире крымско-татарского телеканала "Миллет" глава региона Сергей Аксенов.

"Надеемся, что с 1 июля начнут работать кинотеатры, театры, - сферы, которые были запрещены в период пандемии коронавируса. Рассчитываем, что после этого процесса и после того, как турпоток возобновится в полном объеме, до конца 2021 года экономика встанет на прежние рельсы", - сказал Аксенов.

Он отметил при этом, что потери бюджета от пандемии "достаточно большие". "Мы сегодня недополучим доходов в республиканский бюджет около 12 млрд рублей и около 2 млрд рублей потеряют муниципальные образования. Ожидаем помощи федерального правительства, в июле будет еще раз Минфин Российской Федерации выверять эти цифры. Без помощи никто нас не оставит", - добавил Аксенов.

По данным Минздрава Крыма, под медицинским наблюдением в регионе находятся 3 349 человек: дома - 2 109 человек, в стационарах - 300 человек, изолированы в обсерваторы - 940 человек. Всего выявлено 613 случаев заражения новым коронавирусом. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 191 человек, выписано с выздоровлением - 403. Умерли - 21 человек.