Аксенов сообщил, что в Крыму приступают к масштабному ремонту дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Масштабный капитальный ремонт дорог начнется в Крыму на этой неделе. Республика до конца года получит от федерального центра на эти цели 17 млрд рублей, сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов в эфире крымско-татарского телеканала "Миллет".

"Президентом выделены были дополнительные средства, правительство Российской Федерации выделило сейчас 6,5 млрд рублей - это первый транш. Мы на этой неделе еще раз все процессы выверяем, но в общем на этой неделе масштабно по всему Крыму приступают к капитальному ремонту дорог", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что ремонт будет вестись во всех муниципалитетах, но в первую очередь там, где ситуация с дорогами особо острая. "На этот год 17 млрд рублей получит Республика Крым на ремонт дорог, включая около 3 млрд - город Симферополь. Мы планируем за два года город Симферополь заасфальтировать на 90% практически, что кардинально изменит ситуацию. Это касается и придомовых территорий, и тротуаров, и дорог общего пользования", - добавил Аксенов.

Ранее в марте 2020 года глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что объем средств на ремонт дорог в Крыму после поручения главы государства вырос примерно до 20 млрд рублей, что позволит до 2022 года привести в нормативное состояние более половины всех дорог региона. Он отметил, что особое внимание планируется уделить дорогам на территории муниципалитетов.

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в регионе составляет 6,1 тыс. км, из них в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находится 23,5%.

О спецсамолете для вызова дождей

Аксенов также сообщил, что регион получит специальный самолет для вызова дождей. Воздушное судно в ближайшее время поступит на полуостров.

Ранее он сообщал журналистам, что не исключает ввода специального режима подачи воды в Симферополе для бесперебойного снабжения населения. По его словам, 2020 год является одним из самых засушливых в регионе по итогам 150 лет наблюдений.

"В ближайшее время по договоренности с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Симферополе будет базироваться единственное в своем роде воздушное судно, созданное для увеличения количества осадков в засушливых районах", - сказал Аксенов.

По словам главы республики, использование самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, не нанося при этом никакого вреда экологии. Аксенов отметил, что за последние сутки в Симферопольское, Партизанское и Аянское водохранилища поступило более 300 тыс. кубометров воды, что является рекордом суточной нормы поступления осадков за последние полгода.

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо- Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тыс. человек. С серьезными сложностями столкнулись сельскохозяйственные предприятия.