Apple представила новую ОС для iPhone с виджетами и синхронным переводчиком

ТАСС, 22 июня. Американская компания Apple на своей Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference, или WWDC) представила новую версию своей мобильной операционной системы iOS 14. Одними из главных нововведений стали обновления домашнего экрана, возможность виджетов и синхронный переводчик с 11 языков. Трансляция велась на сайте компании.

В первую очередь изменения коснулись главного экрана. Функция App Library позволяет автоматически сгруппировать приложения по тематике (соцсети, игры, недавно скачанные) и просматривать их в сгруппированных папках. Также пользователи смогут создавать виджеты своих любимых приложений на главном экране - это может быть отображение погоды или календаря.

Кроме того, компания показала функцию App Clip, с помощью которой можно запускать мини-версии приложений, не дожидаясь их полной загрузки. Это может быть полезно, например, при пользовании новым сервисом по аренде самокатов.

Обновления коснулись и голосового помощника Siri. Теперь запросы найти что-то в интернете и другие задачи появляются в виде уведомлений. То же самое произошло и с звонками: при входящем вызове они не занимают весь экран, а отображаются в виде уведомлений.

Новым сервисом, представленным на конференции Apple, стал переводчик. Он автоматически распознает язык говорящего и выдает перевод. На старте будут доступны 11 языков, в том числе русский.

Также обновилось приложение "Сообщения": теперь можно закреплять важные переписки сверху остальных, адресовать сообщение конкретному пользователю в чатах и получать уведомления, когда кто-то из пользователей вас упомянул.

Как сообщили в компании, вышеуказанные нововведения iOS 14 будут доступны и в новой версии ОС для iPad.

WWDC - ежегодная конференция Apple для разработчиков, традиционно проходящая в июне. В этом году мероприятие проходит в 31-й раз и впервые в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Конференция будет продолжаться неделю. Ожидается, что событие привлечет около 23 млн разработчиков в мире.