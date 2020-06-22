В Рязани планируют начать строительство моста через Оку в 2021 году

ТАСС, 22 июня. Строительство моста-дублера через Оку в районе Рязани планируется начать в 2021 году, из федерального бюджета уже выделены 2,7 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства Рязанской области.

22 июня в режиме видеоконференции состоялось совещание по вопросу развития Рязанской области с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на котором губернатор Рязанской области Николай Любимов озвучил ряд предложений об оказании федеральной поддержки в реализации важных для региона проектов. В частности, глава региона попросил выделить средства на проектирование моста-дублера через Оку.

"Ориентировочная стоимость работ - 6,6 млрд. рублей. Из федерального бюджета выделены 2,7 млрд рублей на 2021-2022 годы. Николай Любимов отметил, что в связи с дефицитом средств дорожного фонда Рязанской области не представляется возможным приступить к работам по проектированию. Для этих целей необходимо около 500 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, губернатор обратился с просьбой об оказании содействия в выделении средств из федерального бюджета на разработку проектной документации по строительству объекта. По данным властей региона, действующий мост через Оку не справляется с растущим транспортным потоком.

"Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в ближайшее время будет проработан вопрос о поддержке строительства в целом и о выделении средств в 2023-2024 годах, в том числе возможность финансирования за счет федерального дорожного фонда. При этом не исключил возможность переноса сроков на более ранее время в том случае, если будет подготовлена необходимая документация", - отметили в правительстве региона.

Кроме того, Николай Любимов обратился вице-премьеру с просьбой рассмотреть возможность ускорить принятие решения о финансировании достраивания проблемных объектов в Рязанской области. В региональном бюджете уже предусмотрены средства на софинансирование достройки трех объектов.