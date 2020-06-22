Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных

ТАСС, 22 июня. Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные. Об этом компания рассказала в ходе своей ежегодной конференции для Worldwide Developers Conference (WWDC). Трансляция велась на сайте компании.

"Сегодня мы объявляем, что переходим на Apple silicon, что делает это историческим днем для Mac", - заявил глава Apple Тим Кук.

Как пояснили в компании, переход позволит улучшить производительность компьютеров при меньшей энергозатратности. Разработка новых процессоров велась около 10 лет.

Помимо того, что все приложения Apple будут совместимы с новым процессором, другие компании, как Adobe и Microsoft, также адаптируют свои программы под него.

Как добавил Кук, первые компьютеры с собственным процессором компании выйдут до конца года. Сам переход займет два года. При этом компания продолжит выпускать обновления операционной системы для компьютеров Mac на базе Intel на протяжении "многих лет".

Наряду с этим на конференции Apple рассказала о новой операционной системе macOS Big Sur. Она отличается новым дизайном, куда был добавленен Центр управления (как в iOS и iPadOS) и большим обновлением браузера Safari.

Компания перешла на процессоры Intel в 2006 году. Собственные процессоры Apple уже использует в iPhone, iPad и Apple Watch.