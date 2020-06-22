Apple Watch подскажут, как правильно мыть руки

ТАСС, 22 июня. В новой версии операционной системы watchOS для Apple Watch появится функция, позволяющая распознавать процесс мытья рук. О нововведении компания объявила на своей ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC). Трансляция велась на сайте Apple.

Так, часы автоматически определяют, когда пользователь начинает мыть руки. После чего включится таймер, отсчитывающий рекомендуемую продолжительность процедуры. Если пользователь закончит мыть руки раньше положенного времени, то часы предложат ему продолжить действие.

Среди других нововведений watchOS - встроенная функция отслеживания сна. Часы будут отслеживать фазы сна и анализировать информацию о его качестве. Кроме того, появится “ночной режим”, отключающий экран на время сна. Также обновленная версия получит функцию распознавания танцев и других видов тренировок для более точного учета калорий.