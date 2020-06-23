Госдума заслушает отчет Набиуллиной о работе ЦБ РФ за 2019 год

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит годовой отчет Банка России за 2019 год. Отчет представит депутатам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее три комитета Госдумы - по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике - рекомендовали нижней палате парламента принять отчет к сведению.

В подготовленном комитетом по финрынку тексте постановления о принятии документа к сведению содержится рекомендация ЦБ "активнее применять регуляторные меры для сохранения банковским сектором Российской Федерации потенциала роста кредитования организаций реального сектора экономики и ипотечных заемщиков в целях смягчения негативного влияния последствий пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 на все сферы экономической деятельности РФ". Депутаты советуют Банку России "продолжить работу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, повышению темпов роста их кредитования: смягчить требования к заемщикам, скорректировать ценовые условия кредитования".

В заключении, подписанном комитетами Госдумы по бюджету и налогам и по финансовому рынку, отмечается, что денежно-кредитная политика в 2019 году была "более консервативной, чем стимулирующей" ."Результаты проводимой политики инфляционного таргетирования следует оценить как удовлетворительные: инфляция была под контролем, однако оказалась ниже целевого уровня", - указывается в документе.

Работу ЦБ в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма депутаты считают эффективной. "Благодаря целенаправленным действиям Банка России в 2019 году объемы вывода денежных средств по сомнительным основаниям уменьшились до исторически низкого уровня - 63,5 млрд рублей, а объемы обналичивания средств сократились в 1,9 раза", - говорится в заключении.

Депутаты "особо отмечают, что Банк России третий год демонстрирует убыток по итогам года". Так, в 2019 году убыток ЦБ составил 182,6 млрд рублей в связи с перечислением в федеральный бюджет доходов за 2018 год, полученных от участия в капитале Сбербанка, и сокращения положительной переоценки ценных бумаг иностранных эмитентов по справедливой стоимости.

Комитеты рекомендуют в годовом отчете 2020 года "привести детальный анализ ситуации и оценку эффективности мер, принятых регулятором по поддержке кредитования всех видов бизнеса, поддержке кредитования физлиц и ипотечного кредитования", по противодействию росту неплатежей и ухудшению кредитоспособности бизнеса и населения, по поддержке "потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике", по снижению регуляторной нагрузки на финансовые организации и акционерные общества, отмечается в заключении.