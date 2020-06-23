В Apple пообещали наделить смартфон функцией виртуальных автоключей

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американская компания Apple на Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) 22 июня представила концепцию превращения смартфонов iPhone в виртуальные ключи для автомобиля. Эта функция будет доступна владельцам электромобилей Model 3 компании Tesla и новых автомобилей BMW 5 германского автогиганта, которые появятся в продаже в 2021 году. Трансляция велась на сайте Apple.

Новшество позволит автовладельцам открывать и закрывать свои машины с помощью смартфона с новой версией мобильной операционной системы iOS 14 и даже предыдущей iOS13. Для этого необходимо воспользоваться приложением Apple Wallet, которое позволяет создать виртуальные ключи для автомобиля и даже рассылать их с помощью приложения iMessage, предназначенного для отправки текстовых и мультимедийных сообщений на иные устройства с iOS через Wi-Fi или сотовый интернет. Иными словами, пользователь может разрешить пользоваться своей машиной членам семьи, родителям, друзьям или совершеннолетним детям. Это позволяет обходиться без физических дубликатов автоключей.

Данная технология встроена в микропроцессор UWB U1 смартфона. Он позволяет автомобилю обнаруживать iPhone на определенном расстоянии, невзирая на помехи, возникающие, когда объект лежит глубоко в сумке или портфеле. Apple ставит перед собой задачу со временем сделать функцию виртуального автоключа совместимой с машинами всех марок.

WWDC - ежегодная конференция Apple для разработчиков, традиционно проходящая в июне. В этом году мероприятие проходит в 31-й раз и впервые в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Конференция будет продолжаться неделю. Ожидается, что событие привлечет около 23 млн разработчиков в мире.