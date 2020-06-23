Виджеты как в Android, трекер мытья рук и крупнейшее изменение Mac. Главное с WWDC

Компания анонсировала много изменений главного экрана. В частности, теперь пользователи могут настраивать виджеты (то, как это уже есть в Android) нужных им приложений - например, погоды или календаря. Причем в течение дня они могут меняться автоматически. Также стало больше возможностей привести в порядок большое количество приложений: функция App Library автоматически сгруппирует в папках приложения по тематике (соцсети, игры, недавно скачанные, часто используемые).

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Ирина Ли/. Apple 22 июня впервые провела свою ежегодную конференцию для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) в онлайн-формате. Традиционно она была посвящена обновленным версиям операционных систем продуктов компании. Главные анонсы с мероприятия Apple - в материале ТАСС.

Другое нововведение - App Clips, с помощью которого можно загружать облегченные версии приложений. Это может быть полезно, например, когда нужно воспользоваться сервисом по аренде самоката, но не хочется возиться с долгой загрузкой приложения из магазина.

Также компания показала, как с помощью iPhone можно завести машину. Так, электронный ключ регистрируется в Apple Wallet, затем смартфон надо приложить к замку автомобиля и разблокировать дверь. Чтобы завести мотор, нужно всего лишь положить смартфона на определенную панель внутри салона. Причем таким электронным ключом можно делиться с другим пользователем.

Обновления коснулись и голосового помощника Siri. Теперь запросы найти что-то в интернете и другие задачи появляются в виде уведомлений. Тот же принцип ввели и для входящих вызовов: звонки отображаются как пуш-уведомления и не занимают весь экран.

На конференции Apple показала собственное приложение-переводчик. Оно автоматически распознает язык говорящего. На старте будут доступны 11 языков, в том числе русский. Обещают и то, что переводчику не понадобится подключение к интернету.

Станет удобнее работать и с приложением "Сообщения": теперь можно закреплять важные переписки сверху остальных, адресовать сообщение конкретному пользователю в чатах и получать уведомления, когда кто-то из пользователей вас упомянул.

Версия для iPad

Многие функции iOS 14 перенесутся и в новую версии ОС для iPad. Помимо этого, в интерфейсе появится боковая панель для более удобной навигации по приложениям.

Изменения коснулись и стилуса Apple Pencil. Так, теперь записать что-то от руки можно прямо в приложениях - надписи будут автоматически переведены в печатный текст и отобразятся в нужном месте.

AirPods ​​​​​​

Apple уделила внимание и обновлениям в своих наушниках. Важным и долгожданным для пользователей нововведением тут стало автоматическое переподключение между устройствами. Например, пользователь слушает музыку на Mac, но тут звонит iPhone - при звонке наушники отключается от компьютера и соединятся со смартфоном.

Также в AirPods Pro будут внедрены технологии пространственного аудио, которое позволяет получить более объемное звучание в наушниках.

WatchOS 7

Что касается часов, то тут компания расширила распознавание новых видов тренировок, добавив туда танцы. Кроме движений тела, Apple Watch также смогут распознавать процесс мытья рук: часы напомнят, если пользователь поленится отвести этой процедуре необходимое количество времени.

Также watchOS 7 получила функцию отслеживания сна.

tvOS 14

Режим "картинка-в-картинке" придет и в Apple TV.

Теперь можно будет, например, смотреть видео и параллельно запустить выпуск новостей.

macOS Big Sur

Новая операционная система для Mac, названная Big Sur, получила крупные изменения и стала больше похожа на iOS. Более того, многие функции из новых iPhone и iPad - среди которых виджеты, улучшения в "Сообщениях" - появятся и здесь.