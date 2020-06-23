Принадлежащая Microsoft стриминговая платформа Mixer прекратит работу 22 июля

ТАСС, 23 июня. Корпорация Microsoft в понедельник объявила о прекращении работы стримингового сервиса Mixer, специализирующегося на компьютерных играх. Сообщение об этом опубликовано на сайте Mixer.

Сервис продолжит функционировать до 22 июля, после чего пользователи смогут перейти на платформу Facebook Gaming от компании Facebook. В результате стримеры Mixer получат доступ к более широкой аудитории, а Facebook Gaming сможет принимать более активное участие в проектах, связанных с Xbox - игровыми консолями, разработчиком которых является Microsoft.

Партнеры Mixer получат аналогичный статус Facebook Gaming с сохранением условий монетизации.

В интервью порталу The Verge глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер признался, что показатели Mixer по сравнению с основными конкурентами - Facebook Gaming, Youtube и Twitch - изначально были значительно ниже.