Около 5% россиян за период самоизоляции ни разу не пользовались услугой перевода денег

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 5% жителей России за последние три месяца ни разу не воспользовались услугой перевода средств с карты одного банка на карту другого. Об этом говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении ТАСС.

При этом более 80% россиян за последние три месяца, когда в регионах был введен режим самоизоляции, все же пользовались дистанционными переводами средств на карты в другие банки через интернет-банк или мобильное приложение. Из них 59% россиян переводили таким образом только мелкие суммы, а 24% - осуществляли и мелкие, и крупные денежные переводы. Еще 13% респондентов совершали переводы исключительно в рамках одного банка.

Вместе с тем 12% россиян опрошенных боятся переводить дистанционно крупные суммы, а 2% опрошенных заявили, что не хотят декларировать доходы и опасаются налоговой инспекции.

Также, согласно опросу "Открытия", 71% россиян (91% жителей Северо-Кавказского федерального округа, 75% - Дальневосточного, 72% москвичей) готовы пользоваться дистанционными переводами, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), если такие переводы будут оставаться бесплатными.

Опрос проведен банком "Открытие" 19-21 июня по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тыс. руб. в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.