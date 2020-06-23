"Известия": в ТПП предложили разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит Минздрав РФ допустить к продаже лекарственных препаратов интернет-компании. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

По данным издания, также предлагается уточнить, что считается моментом отпуска лекарства: приобретение его покупателем в интернет-магазине или непосредственное получение в руки. "Здесь возникает коллизия, поэтому необходимо правовое уточнение этого пункта. Если Минздрав подтвердит, что лекарства должны доставлять исключительно фармацевты, то стоимость их доставки существенно возрастет - на 50%. Ведь количество таких специалистов в стране на порядок меньше, чем курьеров", - сказал Федоров изданию.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) "Известиям" сообщили, что привлечение онлайн-ретейлеров к продаже лекарственных препаратов сократит время их доставки потребителю, а также позволит сделать доставку бесплатной. В ассоциации подчеркнули, что аптеки продают только лекарственные препараты, и покупатель не может заказать за один раз большое количество наименований товаров, в связи с чем себестоимость доставки одного заказа становится высокой.

Ранее правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств, согласно которым к торговле допускаются компании, которые не менее года имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами. При этом аптечная организация должна иметь как минимум 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов 3 апреля. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%.