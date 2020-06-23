Bloomberg: сотрудники Google попросили руководство прекратить сотрудничество с полицией

ТАСС, 23 июня. Сотрудники американской корпорации Google в письме к руководителю Сундару Пичаи призвали его остановить продажу технологий правоохранительным органам и таким образом подтвердить свою приверженность борьбе с расовым неравенством. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, персонал компании считает связи с силовиками несовместимыми с политикой владеющего Google холдинга Alphabet, который выступает против расизма и полицейского произвола. "Мы не должны быть вовлечены в бизнес, который получает доход от полицейского расизма", - говорится в письме, которое подписали более 1,6 тыс. человек. В частности, речь идет о контракте Google с отделением полиции в пригороде Нью-Йорка Кларкстауне, где в 2017 году участники движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") подали иск в связи с осуществляемой правоохранителями незаконной слежкой за протестующими.

Как отмечает Bloomberg, после публикации письма компания выступила с заявлением, в котором отказалась выполнить требования сотрудников. "Существуют давно устоявшиеся условия использования таких наших сервисов, как Gmail, G Suite и Google Cloud Platform, и эта продукция останется доступна для использования правительствами и местными властями, в том числе отделениями полиции", - приводятся в документе слова представительницы Google.

В заявлении подчеркивается, что корпорация продолжит участвовать в борьбе с системным расизмом.

Проблема расовой несправедливости обострилась в США на фоне протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.