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Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута

Президент США выразил надежду, что Китай продолжит выполнять условия соглашения

ТАСС, 23 июня. Американский лидер Дональд Трамп в понедельник опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай - прим. ТАСС) продолжат выполнять условия соглашения!" - написал глава государства в Twitter.

Ранее в понедельник глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News Channel, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань.

Теги
СШАКитай
Торговая война
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