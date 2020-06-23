"Известия": Минфин счел пессимистичными ожидания МЭР по ВВП в новом макропрогнозе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не согласно с ожиданиями Минэкономразвития (МЭР) по ВВП в новом варианте прогноза социально-экономического развития. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к правительству.

По информации издания, Минэкономразвития оценило номинальный объем ВВП на 2021 год в 113,7 трлн рублей, что приблизительно на 2% больше предыдущего прогноза министерства (111,6 трлн рублей). В Минфине считают, что отскок экономики после спада 2020 года будет динамичнее. "Заниженные ожидания по темпам восстановления экономики давят на доходы бюджета. Он в любом случае будет дефицитным, поэтому если прогнозировать недобор доходов, то и расходы надо ограничивать. Но снижать их по сравнению с нынешним уровнем крайне нежелательно", - сказал собеседник газеты.

"Известия" также отмечают, ссылаясь на другой источник, что положительная динамика цен на нефть, а также национальный план восстановления экономики страны позволяют говорить о возможности корректировки прогноза в сторону улучшения.

В конце мая Минэкономразвития представило обновленный прогноз социально-экономического развития РФ. В документе уточнены основные параметры с учетом влияния пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Согласно прогнозу, ВВП России по итогам 2020 года снизится на 5%, а в последующие годы будет расти: на 2,8% в 2021 году, на 3% - в 2022 году и на 3,1% - в 2023 году. Однако позже в министерстве сообщили, что прогноз будет доработан с учетом национального плана восстановления экономики и сохраняющейся волатильности на мировых рынках.