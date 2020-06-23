Хайнань начал строительство первого в Китае подземного комплекса по очистке воды

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань официально запустили процесс строительства первого в КНР полностью автоматизированного подземного комплекса для высококачественной очистки воды, расположенного в административном центре региона городе Хайкоу. Как сообщила газета "Хайнань жибао", строители уже приступили к масштабным плановым работам, которые будут длиться примерно полтора года.

По информации издания, объект площадью более 111 тыс. кв. метров находится в непосредственной близости от крупнейшей водной артерии острова - реки Наньдуцзян, пересекающей центральную и северную часть Хайнаня и впадающей в Цюнчжоуский пролив. Очистительный комплекс расположен на территории новой экономической зоны "Цзяндун" неподалеку от Управления водными ресурсами провинции, к северо-западу от международного аэропорта Мэйлань. При выборе местоположения для этого ключевого инфраструктурного проекта администрация региона также учла транспортный и логистический факторы: поблизости проходит муниципальная окружная скоростная автотрасса.

"Строительство ведется одновременно как под землей, так и на поверхности, где тоже появятся сооружения, - рассказал на пресс-конференции представитель властей. - В ходе работ обеспечены повышенные меры безопасности, задействованы передовые технологии, учтены стратегические задачи развития прилегающих районов".

По его словам, в процессе очистки воды будут соблюдены передовые международные стандарты, использован целый ряд промышленных технологий, в том числе озонирование, фильтрование с применением активированного угля, дезинфекция при помощи ультрафиолетового оборудования. "Благодаря этому в воде снизится содержание хлора и натрия, улучшатся ее вкусовые качества. Контроль за очисткой будет осуществляться на основании 125 критериев, 19 из них недавно добавлены к уже имеющемуся стандартному перечню", - уточнил представитель.

Как ранее проинформировало правительство Хайнаня, инвестиции в проект по производству высококачественного питьевого ресурса, одобренный весной текущего года, превысят 1,4 млрд юаней (около $210 млн). Подготовка к началу строительства велась около месяца, за это время компания-подрядчик подготовила участок и провела предварительные земляные работы. В соответствии с графиком, в 2022 году объект должен начать функционировать, к 2025 году он будет перерабатывать до 200 тыс. тонн воды в сутки, а еще через 10 лет - вдвое больше.

Согласно "Плану формирования сети водоснабжения", к 2035 году хайнаньская администрация полностью решит проблему нехватки водных ресурсов и завершит создание системы их эффективного распределения. Власти планируют полностью модернизировать единую сеть водоснабжения острова, где площадь искусственного орошения превысит 5,3 тыс. кв. км. В итоге 95% местных аграрных хозяйств смогут самостоятельно бесперебойно обеспечивать себя водой, не нуждаясь в помощи правительства.