Ежегодная добыча угля в Ростовской области может вырасти более чем в 1,5 раза к 2030 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассчитывают, что ежегодная добыча угля к 2030 году благодаря реализации программы развития угольной промышленности вырастет более чем в полтора раза. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года, которая предполагает создание новых центров угледобычи в стране. Программой предусмотрено обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.

"К 2030 году на перспективных участках за счет модернизации существующих угольных компаний и строительства новых угольных предприятий возможно поэтапное увеличение добычи угля до 8-10 млн тонн в год", - сказал Сорокин, уточнив, что по итогам 2019 года на предприятиях региона добыли 5,4 млн тонн угля.

По его словам, новым центром добычи угля в Ростовской области, создание которого предусмотрено программой развития угольной промышленности, может стать Сулино-Садкинское месторождение антрацита, расположенное на территории Белокалитвинского, Красносулинского и Усть-Донецкого районов.

Собеседник агентства добавил, что регион располагает 6,5 млрд тонн разведанных угольных ресурсов, в том числе 400 млн тонн антрацита. Сейчас в регионе действуют пять угледобывающих предприятий, на которых трудятся 6 тыс. человек.