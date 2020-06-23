В Приморье 1,3 тыс. школьников обучили ведению бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. школьников в Приморском крае приняли участие в просветительском проекте "Бизнес-факультет" и смогли узнать тонкости создания и ведения собственного дела, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"В Приморье центр "Мой бизнес" завершил масштабный просветительный проект для школьников "Бизнес-факультет". В течение двух месяцев 20 молодых предпринимателей рассказывали ребятам, как они запускали свой бизнес, давали советы, устраивали конкурсы и дарили подарки. Участие в проекте приняло более 1,3 тыс. школьников со всего края", - сказали в пресс-службе.

Руководитель центра инноваций социальной сферы (подразделение центра "Мой бизнес") Ольга Кудинова отметила, что записи вебинаров останутся у школьников как учебное пособие. "Нам удалось рассказать большому количеству ребят о том, как создать бизнес в Приморье. Не было цели, чтобы ребята по итогам проекта открыли свое дело - им по 15-17 лет, однако у некоторых мы увидели желание развивать свои идеи и преобразовывать действительность вокруг себя", - добавила она.

"Мы рады такому интересу школьников к теме бизнеса и очень рады тому, что многие ребята не только получили новую информацию, но нашли единомышленников и создали совместные проекты. В будущем, когда идеи ребят будут сформированы и они решат открыть свой бизнес, мы с радостью им в этом поможем - бесплатно зарегистрируем, проведем консультации, разработаем бизнес-планы, предоставим рабочие места в коворкинге, поможем составить рекламные компании и даже вывести их бизнес на международные рынки", - заявил генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

Центр "Мой бизнес" организует бесплатное обучение для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморском крае, по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект утвержден для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.