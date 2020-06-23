Уральский завод не выявил нареканий при тестировании аппаратов ИВЛ "Авента-М"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. АО "Уральский приборостроительный завод" (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех") не выявил нареканий к техническим характеристикам аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" в ходе их дополнительного тестирования. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе завода.

"На данный момент в ходе проведения дополнительного тестирования нареканий к АИВЛ "Авента-М" не выявлено, вся проверенная техника функционирует согласно заявленным характеристикам. Реализуется программа дополнительной проверки функциональных и технических характеристик поставленных АИВЛ "Авента-М", цель которой - финально подтвердить качество оборудования и выдать на каждый экземпляр документы, подтверждающие возможность его дальнейшего обращения", - говорится в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

Проверка будет проводиться как на предприятии, так и на местах фактической установки аппаратов ИВЛ самим заводом либо с привлечением организаций, имеющих соответствующую лицензию. Об этой инициативе завод уведомил Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Все расходы на проведение проверок берет на себя также сам завод.

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор остановил обращение в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе в период с 1 апреля.

КРЭТ при этом не остановил производство аппаратов ИВЛ "Авента-М" и продолжает их выпуск в соответствии с госконтрактом. В КРЭТ подчеркивали, что временные ограничения до завершения проверок затронули не все аппараты этой марки, а лишь ограниченную партию.

Ранее правительство РФ назначило КРЭТ Ростеха единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы страны в рамках госконтракта с Минпромторгом, концерн должен поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд руб. При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина. Жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. По данным Росздравнадзора, именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары.