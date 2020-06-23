Аналитики сообщили, что более 73% ресторанов продолжили работу после пандемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 73,1% ресторанов в России продолжают свою работу после пандемии, включая работающие в режиме доставки. Это следует из индекса возобновления работы ресторанов, опубликованного на сайте ресторанной премии Wheretoeat.

"Особое внимание следует обратить на показатель работы ресторанов в режиме доставки, равный 44,2%, что в сумме с основным индексом составляет 73,1% "живых" работающих ресторанов России", - говорится в результатах исследования.

В частности, в Москве открыты 40,2% ресторанов, а еще 31% работают на доставку, в Татарстане открыты 42,3% заведений, на доставку работает еще четверть (25,9%). В южной части России это значение еще выше - там работают 53,1% ресторанов и еще 17,4% работают на доставку. Аналитики отмечают, что в этих регионах самые высокие показатели по работе заведений общепита.

Индекс составлен на основе еженедельного мониторинга состояния всех ресторанов, входящих в список национальной ресторанной премии Wheretoeat OEAT, которых насчитывается более 1 500 по всей стране.

Летние веранды ресторанов и кафе открылись в Москве 16 июня. Это стало частью смягчения ограничений, введенных ранее в столице из-за ситуации с коронавирусом. Все заведения общественного питания были закрыты в городе с 28 марта. Исключение делалось лишь для обслуживания навынос и с доставкой. 23 июня, как ожидается, заработают и стационарные заведения общепита.

В середине июня в Татарстане и Удмуртии, а также в Кировской и Ульяновской областях власти разрешили открыть летние веранды кафе и ресторанов в ряде муниципалитетов при строгом соблюдении санитарных требований. В Казани для заведений общепита предусмотрели возможность бесплатного размещения летних веранд в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса. В Краснодарском крае к поэтапному снятию ограничений приступили еще в начале месяца: с 6 июня там разрешили открыться кафе на открытом воздухе. В части регионов ввиду эпидемиологической обстановки ограничения сохраняются.